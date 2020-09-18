Бывшая вокалистка «Ленинграда» Юлия Коган родила вторую дочь

https://static.news.ru/photo/5940cc32-f977-11ea-8f28-fa163e074e61_660.jpg Юлия Коган Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Экс-солистка музыкальной группировки «Ленинград» Юлия Коган стала матерью во второй раз. Она скрывала беременность от широкой публики.

Своей радостью певица решила поделиться с подписчиками и даже ответила поклонникам на вопрос об имени малышки. Девочку назвали Евой.

Карантин с пользой провела, — подписала Юлия снимок с дочерью.

Подписчики отметили, что теперь стало ясно, почему уже долгое время в соцсетях артистки появлялись только фотографии, сделанные крупным планом, или архивные фото.

Несколько дней назад одна из поклонниц заметила, что в выложенном Коган отрывке из клипа на новую песню у неё заметен животик. Она спросила, можно ли поздравить певицу со скорым прибавлением в семье.

Просто жирная стала, — отшутилась звезда.

Ева — второй ребёнок Коган и Антона Бута. В семье растёт шестилетняя Лиза.

Как писал NEWS.ru ранее, жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Слухи о рождении у пары ребёнка не утихали с весны. Однако официально родители решились объявить о пополнении только на днях.