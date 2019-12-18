Участница третьего сезона шоу «Фабрика звёзд» Юлия Михальчик рассказала о съёмках клипа на песню «Снова и снова». По её словам, в один из съёмочных дней группа попала под горный обвал.
Инцидент произошёл в Турции,
Мы все перенервничали жутко, — поделилась артистка.
По её словам, это был не единственный страшный момент при работе над композицией. Режиссёр хотел снять кадры у обрыва, а певица боится высоты.
Был момент, когда я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв, — заключила она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Марина Абросимова, больше известная по сценическому псевдониму МакSим, выписана из больницы, где проходила лечение после ДТП. Артистка чувствует себя хорошо.
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