https://static.news.ru/photo/bd132be6-219c-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михальчик Фото: mikhalchikyuliya/instagram.com

Участница третьего сезона шоу «Фабрика звёзд» Юлия Михальчик рассказала о съёмках клипа на песню «Снова и снова». По её словам, в один из съёмочных дней группа попала под горный обвал.

Инцидент произошёл в Турции, передаёт Life. В результате ЧП дорога оказалась перекрыта и пострадавшим пришлось обращаться к спасателям, которые расчистили путь.

Мы все перенервничали жутко, — поделилась артистка.

По её словам, это был не единственный страшный момент при работе над композицией. Режиссёр хотел снять кадры у обрыва, а певица боится высоты.

Был момент, когда я стояла на краю обрыва, рыдала и не могла справиться со своим страхом. Это было настолько сложно, что у меня случился настоящий нервный срыв, — заключила она.

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