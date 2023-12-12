Бывшая участница «Дома-2» стала жертвой воров Экс-участницу «Дома-2» Устиненко обокрали в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воры обокрали квартиру бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алианы Устиненко в Москве, сообщила девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, из ее дома пропала крупная сумма денег. Точная сумма нанесенного злоумышленниками ущерба не раскрывается. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступников.

Устиненко утверждает, что она не знает, при каких обстоятельствах могли быть похищены деньги. Из посторонних людей в ее квартире находились только сотрудники клининговой компании и няня. Вызванные на место происшествия полицейские не смогли найти украденные средства. Бывшая участница «Дома-2» считает, что произошедшая с ней ситуация станет для нее уроком. В частности, она намерена установить в своем доме камеры видеонаблюдения, чтобы подобное не повторилось.

Как сообщалось ранее, в Химках обокрали акционера компании по продаже бытовой техники «Торговый дом Орион». Преступники вырвали сумку с деньгами из рук водителя женщины. Сумма украденных денег оценивается в 48 млн рублей. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Mazda, их разыскивает полиция. Отмечается, что сам автомобиль преступников был найден брошенным на улице Родионова.