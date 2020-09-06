Бывшая тёща Пригожина сообщила, что она бомж

https://static.news.ru/photo/9704213c-f0ac-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Тёща от первой жены продюсера Светлана Соколова сообщила, что живёт в маленьком загородном летнем доме в Московской области, который не отапливается.

Я сначала нагрею электрическую простыню, а только потом ложусь. Тут в сентябре очень холодно. Дом не утеплён. Он — летний. У меня ноги болят. Нет прописки. Я — бомж. Неизвестно, где я буду дальше жить, — привели слова экс-тёщи Иосифа Пригожина на портале Teleprogramma.pro.

Отмечается, что до этого Светлана Соколова проживала в трёхкомнатной квартире в Москве. Из-а долгов её дочери Елены Соколовой из московской квартиры семья была вынуждена переселиться. Финансовая организация забрала жильё за просроченные кредиты.

Иосиф Пригожин сообщил, что ему не жаль его бывшую жену, которая влипла в аферы, но он переживает о бывшей тёще.

Как писал NEWS.ru ранее, Иосиф Пригожин рассказал об угрозах расправы со стороны представителей фирмы, которая отсудила квартиру у его первой жены. Он отметил, что угрожавшие кичились связями в органах МВД и советовали не лезть в эту историю. Пригожин пояснил, что в квартире проживали также дочь, его бывшая тёща и сын, которому оставлялось данное жильё при разводе.