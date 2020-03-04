https://static.news.ru/photo/ce3b83be-5de2-11ea-ac24-fa163e074e61_660.jpg Фото: nadyameiher/instagram

Экс-солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская в разговоре с журналистами поделилась подробностями отношений с Константином и Валерием Меладзе. По словам певицы, близкой связи со знаменитыми братьями у неё никогда не было.

Мейхер-Грановская рассказала, что иногда встречается с бывшими коллегами по группе. Они хорошо общаются, однако дружбой это не назовёшь. Также в прошлом, как подчеркнула исполнительница, остались и отношения с братьями Меладзе.

Известно, что и композитор Константин, и певец Валерий Меладзе женаты на экс-участницах «ВИА Гры» — на Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой соответственно. Однако с Мейхер-Грановской никто из братьев не пытался наладить более близкий контакт.

Мне они знаки внимания не оказывали. И не хотелось бы, — сообщила певица в эфире YouTube-шоу «Люкс ФМ».

Как ранее писал NEWS.ru, певица Светлана Лобода в сторис на своей официальной станице в Instagram опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра» после распада «золотого» состава. На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.