https://static.news.ru/photo/a001e2aa-e2f8-11e9-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gulkina_natalia

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что написала завещание.

По её словам, она решилась на это после новостей о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Кроме того, она узнала, что артистка написала своё завещание уже в больничной палате.

Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован, — подчеркнула она.

Гулькина отметила, что звёзды, поборовшие подобные недуги, вызывают у неё восхищение, передаёт НТВ .

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.