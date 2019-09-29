Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что написала завещание.
По её словам, она решилась на это после новостей о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Кроме того, она узнала, что артистка написала своё завещание уже в больничной палате.
Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован, — подчеркнула она.
Гулькина отметила, что звёзды, поборовшие подобные недуги, вызывают у неё восхищение, передаёт
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.