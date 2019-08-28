https://static.news.ru/photo/66f6584a-c9e1-11e9-8e82-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Бывшая невеста Тимати Мила Волчек 28 августа стала женой миллиардера Алексея Гарбера. Сын российского олигарха и бывшего члена Совета директоров «Роснефти» сделал предложение невесте в Италии, узнав о беременности Милы.

Невеста расписалась с женихом, будучи уже на последнем месяце беременности, пишет «Вокруг ТВ». Подробности свадебной церемонии не разглашаются, но Алексей Гарбер намекнул на своё новое семейное положение. Он опубликовал в Instagram фото своей невесты и подписал «Гарберы в доме».

Мила Волчек встречалась изначально с дядей рэпера Тимати, затем познакомилась с певцом и у них закрутился роман, длившийся четыре года. Поклонники заговорили о предстоящей свадьбе, но вместо этого пара рассталась. Мила пыталась помириться с певцом, выпустив песню «Я люблю тебя, Тима!». В ответ рэпер выпустил трек «Я буду ждать», но воссоединение было очень кратким.

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