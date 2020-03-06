https://static.news.ru/photo/824acb18-5f72-11ea-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sveta_cady/instagram

У звезды сериала «Кадетство» Александра Головина и визажиста Светланы Белогуровой был служебный роман. От этих отношений почти два года назад у пары родилась дочь Оливия. Головин и Белогурова разошлись, когда девушка была беременна. Поначалу артист отказывался признавать дочь, однако в итоге согласился с тем, что это его ребёнок. А Белогурова, в свою очередь, подала на звезду молодёжных сериалов в суд, требуя выплаты алиментов.

Разбирательство закончилось положительно для Головина. Изначально его бывшая любовница требовала назначение суммы алиментов в виде 200 тысяч рублей ежемесячно. Однако суд приняло иное решение. По итогу процесса была назначена сумма алиментов, которая равна примерно 22 тысячам рублей каждый месяц.

Юрист Головина Тимур Матвеев сообщил, что Белогурова завышает требования из-за «звёздного» статуса экс-возлюбленного.

Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле. Поэтому мы считаем, что требования Белогуровой являются явно завышенными и необоснованными, — цитирует юриста «Стархит».

Также Матвеев подчеркнул, что на протяжении всех двух лет Головин помогал дочери, но Белогурова об этом умалчивала по неизвестной причине.

Как ранее передавал NEWS.ru, Приморский суд Санкт-Петербурга увеличил с 1,2 млн до 5 млн рублей сумму неустойки по алиментам экс-футболиста Александра Кержакова матери своего первого ребёнка.

Изначальную сумму установил мировой судья, Мария Кержакова требовала от экс-супруга 6,4 млн рублей.