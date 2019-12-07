https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший агент Дениса Косякова Ольга Ковалёва, с которой он работал на съёмках сериала «Любовь на районе», но не общался в течение последних 10 лет, публично опровергла информацию о том, что суд обязал её выплатить артисту 600 тысяч рублей. Она написала заявление в полицию, обвинив артиста в клевете.

В конце октября Косяков сообщил, что Ковалёва обманула его, дополнив текст оскорблениями.

Много лет назад она была моим агентом в сериале «Любовь на районе». У меня не было статуса ИП, поэтому зарплату получала она. Получала, а потом решила не отдавать. Я с ней судился. Суд обязал её выплатить мне 600 тысяч рублей. И всё. Теперь она должна мне эти деньги, — заявил актёр.

Публикация вызвала волну негатива среди его поклонников, и в адрес женщины начали поступать угрозы, информирует StarHit.

На сегодняшний день я общаюсь с участковыми по своим заявлениям в адрес Косякова. Ответы уже направлены мне. Также мной получены справки об отсутствии судимости и о том, что я никому ничего не должна, — сказала Ковалёва.

Также она добавила, что сама подавала на артиста в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в 2010 году.

Коллеги Ковалёвой утверждают, что из-за постоянных угроз у женщины начались проблемы со здоровьем.

Ранее News.ru писал, что PR-директор Юлии Началовой, скончавшейся весной этого года от сепсиса, призвала пользователей Сети не верить в сообщения о том, что она якобы причастна к смерти артистки.