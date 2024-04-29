Бывшая помощница Джигурды призналась, что для него делала Бывшая помощница Джигурды Саврасова-Абрамова заявила, что делала ему подарки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Бывшая помощница шоумена и актера Никиты Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова на ток-шоу «Искры летят» рассказала о том, как строились их отношения. Женщина припомнила, что делала для своего бывшего хозяина. Например, дарила ему подарки.

По ее словам, она начала работать с артистом в 2004 году и их сотрудничество продолжалось пять лет. Антонина подчеркнула, в их отношениях царила полная идиллия.

Поскольку дискуссия на ток-шоу складывалась вокруг отношений хозяев и прислуги, а также подарков, которые получает персонал от работодателей, Антонина поделилась, как обстояло это дело у Никиты Джигурды.

Больше я ему дарила. Например, на свадьбу, на день рождения. Он дарил цветы и безделушки. У него денег не было столько, чтобы можно было дарить что-то дорогое, — призналась Саврасова-Абрамова.

Актер Никита Джигурда на днях заявил, что считает смерть скандального блогера Лены Миро «кармическим бумерангом». При этом он вспомнил о пророчестве Ванги, призывавшей людей воздержаться от определенных действий по отношению к окружающим. Джигурда отметил, что гибель Миро была предопределена свыше.

Певица Алла Пугачева заслужила милосердие, считает Никита Джигурда. Он напомнил о словах Примадонны, что «нормальные люди» возвращаться в Россию не собираются, и позвал ее «поговорить на интеллектуальном уровне». Актер считает, что Пугачева должна понять — Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры.