Бывшая девушка Тимати родила ребёнка от тренера

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Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, певица Александра Чвикова (более известная как Алекса) в 32 года родила первенца. Отцом ребёнка стал муж исполнительницы — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Об этом новоявленная мать рассказала поклонникам на своей официальной странице в социальной сети.

На опубликованном снимке запечатлена сама Алекса с дочкой и супругом. Девочка у пары родилась в пятницу, 16 апреля.

У нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом, и вот она тут, в тёплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом, — написала певица в Instagram.

Алекса и фитнес-тренер находятся в отношениях (официально) с прошлого года. Об их романе стало известно в апреле. В сентябре пара сообщила о помолвке. Как гласила информация в различных СМИ, Дайчев бросил свою беременную невесту — артистку балета Александру Сивкову. Однако при рождении ребёнка он присутствовал. Сын получил фамилию отца.

Как ранее передавал NEWS.ru, экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в браке с певцом Валерием Меладзе родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей Константина и Луку, недавно на свет появилась девочка.