https://static.news.ru/photo/3a093d1c-5d60-11ea-8da7-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявила, что музыкант избил её.

По словам Татьяны Гудзевой, певец позвонил ей и сказал, что им нужно срочно увидеться, так как он находится в депрессии и нуждается в ней. Девушка поверила ему и решила, что это отличный шанс для восстановления отношений. Однако они поссорились, после чего Шаляпин применил физическую силу.

Когда я схватила его за брендовую футболку, то порвала её. Он даже побелел от злости. Ничего не сказав, он тыльной стороной ударил меня по лицу, — призналась Гудзева в эфирое программы «На самом деле».

После этого она убежала в другую комнату, чтобы позвонить своей сопернице Анне Калашниковой. В свою очередь Шаляпин сказал, что отдыхал на острове Маврикий, поэтому все её обвинения являются ложью.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-супруга Шаляпина Лариса Копенкина обрадовалась его новым отношениям — роману с 40-летней предпринимательницей из Канады. Она похвалила 36-летнего бывшего мужа за то, что «больше не выбирает бабушкин возраст».