Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина заявила, что музыкант избил её.
По словам Татьяны Гудзевой, певец позвонил ей и сказал, что им нужно срочно увидеться, так как он находится в депрессии и нуждается в ней. Девушка поверила ему и решила, что это отличный шанс для восстановления отношений. Однако они поссорились, после чего Шаляпин применил физическую силу.
Когда я схватила его за брендовую футболку, то порвала её. Он даже побелел от злости. Ничего не сказав, он тыльной стороной ударил меня по лицу, — призналась Гудзева в эфирое программы «На самом деле».
После этого она убежала в другую комнату, чтобы позвонить своей сопернице Анне Калашниковой. В свою очередь Шаляпин сказал, что отдыхал на острове Маврикий, поэтому все её обвинения являются ложью.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-супруга Шаляпина Лариса Копенкина обрадовалась его новым отношениям — роману с 40-летней предпринимательницей из Канады. Она похвалила 36-летнего бывшего мужа за то, что «больше не выбирает бабушкин возраст».
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