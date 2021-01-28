Бывшая девушка экс-жениха Бузовой рассказала о сплетнях со стороны блогера

https://static.news.ru/photo/696b45d0-61e4-11eb-9cb9-fa163e074e61_660.jpgДавид Манукян и Ольга БузоваФото: buzova86/instagram.com
Бывшая девушка Давида Манукяна Валерия Агикьян возмущена тем, что экс-жених Бузовой обсуждает её личную жизнь. Танцовщице неприятно слышать о себе массу сплетен, которые появились в последнее время.
В своё время девушка рассталась с Манукяном не на самой позитивной ноте. По словам танцовщицы, блогер начал «промывать мозги» возлюбленной. Он якобы утверждал, что танцы — это разврат, Валерии никогда не стать известной и лучше ей уехать в родной Новосибирск и заделаться домохозяйкой.
Отношения Бузовой и Манукяна не входят в круг моих интересов. Если бы Давид так активно не обсуждал меня и не поливал грязью, я бы даже не знала, кто он. А у меня всё прекрасно: я продолжаю танцевать, и у меня семья, — цитирует танцовщицу StarHit.
Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном неделю назад. Пара была вместе полтора года и демонстрировала нежные чувства и вполне себе серьёзные отношения. Они даже сыграли свадьбу на Мальдивах, после которой вскоре и объявили о разрыве.
Расставание ведущей «Дома-2» с бойфрендом было настолько внезапным, что поклонники даже заподозрили Ольгу в пиаре на своей личной жизни, которая была «подстроена» по контракту.