Бывшая девушка экс-жениха Бузовой рассказала о сплетнях со стороны блогера

https://static.news.ru/photo/696b45d0-61e4-11eb-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Бывшая девушка Давида Манукяна Валерия Агикьян возмущена тем, что экс-жених Бузовой обсуждает её личную жизнь. Танцовщице неприятно слышать о себе массу сплетен, которые появились в последнее время.

В своё время девушка рассталась с Манукяном не на самой позитивной ноте. По словам танцовщицы, блогер начал «промывать мозги» возлюбленной. Он якобы утверждал, что танцы — это разврат, Валерии никогда не стать известной и лучше ей уехать в родной Новосибирск и заделаться домохозяйкой.

Отношения Бузовой и Манукяна не входят в круг моих интересов. Если бы Давид так активно не обсуждал меня и не поливал грязью, я бы даже не знала, кто он. А у меня всё прекрасно: я продолжаю танцевать, и у меня семья, — цитирует танцовщицу StarHit.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном неделю назад. Пара была вместе полтора года и демонстрировала нежные чувства и вполне себе серьёзные отношения. Они даже сыграли свадьбу на Мальдивах, после которой вскоре и объявили о разрыве.

Расставание ведущей «Дома-2» с бойфрендом было настолько внезапным, что поклонники даже заподозрили Ольгу в пиаре на своей личной жизни, которая была «подстроена» по контракту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая девушка Давида Манукяна Валерия Агикьян пожаловалась на сильное психологическое давление со стороны бывшего жениха Бузовой. Танцовщица рассказала, как проходили и чем закончились их отношения с рэпером.