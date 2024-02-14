Певец Митя Фомин, комментируя приговоры экс-сотрудникам журналиста Ксении Собчак за вымогательство, заявил, что в жизни бывают всякие промахи, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, чтобы рассуждать на определенную тему, нужно знать ситуацию изнутри. Он переадресовал вопросы по теме самой телеведущей.
Проще всего осуждать то, в чем ты не разбираешься. Бывает, у людей не все в порядке, бывают промахи, недогляды, — отметил он.
По его словам, он никогда близко не общался с Собчак, не ходил к ней на интервью. Как подчеркнул артист, они с Собчак «существуют в разных галактиках».
У нее своя жизнь. Поэтому я никогда не лезу туда, где меня не ждут, — заключил он.
Ранее стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» — Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев — обжаловали приговор за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова. Ранее их приговорили к отбыванию наказания от семи лет до 7,5 года в колонии строгого режима.
Согласно версии следствия, Суханов, будучи коммерческим директором «Осторожно Media», вымогал у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов с порочащей его информацией из Telegram-канала «Тушите свет», авторами которого были Романовский и Бигаев. Фигуранты дела свою вину не признали. Суханов получил 7,5 года колонии, остальные — по семь лет.