«Быть врагом России для них легко»: политолог о концерте Панина и Сердючки Политолог Марков назвал последнее выступление Сердючки и Панина в Испании аморальным

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Последнее выступление уехавшего из России актера Андрея Панина и украинского певца Андрея Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, в Испании было развязным и аморальным, считает политолог Сергей Марков. Он рассказал «Народным Новостям», что исполнение антироссийских песен связано с тем, что для критикующих Россию звезд «быть врагом легко».

Сейчас быть врагом России для них тепло, легко и приятно. Выступая с критикой Москвы, они пытаются получить определенные бонусы в виде денег, в виде ангажемента. Но есть еще одна причина такого поведения — аморальность. Ведь не поддерживать Россию могут только люди аморальные, — заявил политолог.

По словам эксперта, подобное поведение артистов объясняется тем, что для стран Запада оно является нормой. Марков отметил, что в Европе ведется жесткая информационная война. Важную роль в аморальности Панина и Данилко играет и киевский режим. Политолог уточнил, что Киев и Запад проводят репрессии против тех, кто поддерживает Россию, из-за чего артистам выгодно устраивать подобные перфомансы.

Киевская власть по полной программе ввела репрессии против противников. Это же сделал и коллективный Запад. Там уровень политических репрессий против несогласных с политикой выше, чем в России. Кроме того, на Западе есть сильная и мощная идеология, благодаря которой люди мыслят так, как нужно власти, — заключил Марков.

На последнем концерте в Испании Панин и Данилко в образе Верки Сердючки активно выражали поддержку киевской власти и танцевали под песни, критикующие Москву. Российский актер также начал на сцене целовать «маму» Сердючки.

Концерты группы «Мумий Тролль» ранее отменили во всех городах будущего тура. В начале марта 2022 года музыканты заявили, что не будут давать выступления в России до окончания специальной военной операции на Украине, но позже объявили о туре по стране.