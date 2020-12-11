«Было время»: Агутин показал архивное фото с Зеленским

Певец и композитор Леонид Агутин разместил старую фотографию, на которой стоит рядом с молодым Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.
Агутин разместил фото с Зеленским в своём Instagram. Судя по кадру, он был сделан достаточно давно, так как нынешний президент Украины на нём выглядит очень молодо.
Было время... — подписал снимок Агутин.
Подписчики певца бурно отреагировали на появление этого архивного фото. Некоторые отметили, что власть испортила Зеленского, который до участия в выборах президента Украины и победы в них был успешным комиком и артистом.
Жаль парня... — гласит один из комментариев.
Еще один подписчик Агутина отметил, что на фотографии они с Зеленским выглядят, как отец с сыном.
Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Песня артиста и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка».
С победой на конкурсе певца поздравили многие звёзды шоу-бизнеса и известные люди, включая продюсера Иосифа Пригожина и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.