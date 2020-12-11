«Было время»: Агутин показал архивное фото с Зеленским

https://static.news.ru/photo/66b19894-3c05-11eb-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец и композитор Леонид Агутин разместил старую фотографию, на которой стоит рядом с молодым Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Агутин разместил фото с Зеленским в своём Instagram. Судя по кадру, он был сделан достаточно давно, так как нынешний президент Украины на нём выглядит очень молодо.

Было время... — подписал снимок Агутин.

Подписчики певца бурно отреагировали на появление этого архивного фото. Некоторые отметили, что власть испортила Зеленского, который до участия в выборах президента Украины и победы в них был успешным комиком и артистом.

Жаль парня... — гласит один из комментариев.

Еще один подписчик Агутина отметил, что на фотографии они с Зеленским выглядят, как отец с сыном.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Песня артиста и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка».

С победой на конкурсе певца поздравили многие звёзды шоу-бизнеса и известные люди, включая продюсера Иосифа Пригожина и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.