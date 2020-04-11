«Было страшно»: поклонники рассказали о ссоре Прилучного и Муцениеце

https://static.news.ru/photo/fe8fb262-7be0-11ea-af2d-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Поклонники актрисы Агаты Муцениеце рассказали о том, как стали свидетелями неадекватного поведения её супруга актёра Павла Прилучного.

По их словам, перед публикацией скандального видео артистка вела прямой эфир с другом. В какой-то момент муж ворвался в кадр и начал кричать на неё, несмотря на то, что супруга предупредила о съёмке. Затем он вырвал смартфон из её рук.

Было даже мне страшно, — прокомментировала одна из подписчиц, отметив, что слышала, как Прилучный матерился в этот момент.

Это ж как надо себя не уважать, чтобы так поступать с близким человеком, — написала другая девушка.

Поклонницы поддержали Муцениеце, а также вспомнили потом, как их мужья издевались над ними.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.