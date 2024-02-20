«Было сложно дышать»: экс-жена Моргенштерна об участии в экстремальном шоу Экс-жена Моргенштерна: участие в шоу «Прятки» заставило понервничать

Фото: Социальные сети

Дилара Зинатуллина

Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогер Дилара Зинатуллина в интервью порталу Teleprogramma.pro призналась, что участие в новом экстремальном реалити-шоу «Прятки» на телеканале СТС заставило ее понервничать. По ее словам, в один из моментов на съемках она ощутила нехватку кислорода. Несмотря на это, девушке удалось собраться.

У меня никогда не было «паничек». Но как-то мне было очень сложно дышать. Я почувствовала, что не хватает кислорода. Тогда попросила остановить съемку, подышала, вернулась в нормальное состояние и продолжила, — рассказала она.

Зинатуллина подчеркнула, что считает себя стойким человеком, хотя в обычной жизни может расплакаться из-за мелочей. Но на телесъемках, которые стали для блогера первыми в жизни, она сумела собраться и «выключить» свое волнение.

Я все-таки привыкла к соцсетям, там себя позиционировать. Понимаю, что телевизор смотрит намного больше людей, что здесь другое вовлечение и в принципе другая аудитория, — поделилась экс-супруга рэпера.

Премьера реалити-шоу «Прятки» состоялась 18 февраля на телеканале СТС. По правилам проекта, знаменитости прячутся в заброшенных локациях, а ведущий шоу певец Егор Крид пытается их найти.

Ранее Моргенштерн поздравил с Днем влюбленных свою бывшую девушку, украинского блогера Лизу Василенко. Исполнитель разместил несколько совместных фото с возлюбленной и отметил, что она превращает его жизнь в кино. Поклонники в комментариях к посту предположили, что пара воссоединилась после недавнего заявления о расставании.