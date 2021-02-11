«Было как во сне»: Волочкова скучает по подаркам от олигарха Керимова

https://static.news.ru/photo/7ff438a8-6c60-11eb-9810-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Накануне Дня всех влюблённых балерина Анастасия Волочкова рассказала о самых лучших подарках, которые ей дарили 14 февраля.

Как отметила артистка, самые лучшие презенты она делала себе сама: цветы, украшения, картины, красивые дизайнерские аксессуары. Но были и ухажёры, которые не скупились на подарки. Одним из таких был олигарх Сулейман Керимов, который, по словам балерины, по достоинству ценил её «творческий потенциал и индивидуальность».

Он меня укатывал по полной. Дарил яхты, осыпал драгоценностями, возил по лучшим мировым курортам, на которые мы летали на частных самолётах. И самые лучший отдых и воспоминания у меня связаны именно с ним, — рассказала она «Вечерней Москве».

Она вспоминает, что каждый раз, путешествуя с олигархом, брала с собой балетные пачки, чтобы даже на отдыхе продолжать репетировать. Керимов всегда над ней из-за этого смеялся, его также веселили и её фирменные шпагаты, которые звезда демонстрировала на яхтах и островах.

По мнению Волочковой, три года, проведённые с могущественным покровителем, были похожи на сказку, ей сейчас не хватает такого внимания.

Он не только 14 февраля, но и в другие праздники дарил мне бриллианты, миллионы белых роз. Это было как во сне, от которого не хочется просыпаться, — отметила она.

Волочкова верит в любовь и всё ещё надеется встретить такого же щедрого поклонника, как Керимов.

Ранее балерина Анастасия Волочкова объявила о разрыве с возлюбленным, чью личность она продолжает держать в секрете. Звезда заявила, что инициатором расставания была именно она.

Волочкова долгое время ограничивалась намёками, когда речь заходила о её партнёре. Бывшая прима Большого театра иногда публиковала совместные фото с бойфрендом в Instagram, однако всегда закрывала его лицо сердечком. 20 января балерина отпраздновала свой 45-й день рождения. Её поклонники отметили, что на праздничной вечеринке возлюбленный Волочковой отсутствовал.

Телеведущая Дана Борисова уверена, что возлюбленного Анастасии Волочковой на самом деле не существовало. По словам девушки, Волочкову «все умные люди» давно воспринимают как фрика. Телеведущая заявил, что балерина «завралась» и усомнилась, что у той вообще появится возлюбленный, писал NEWS.ru.