«Были звёздами, а стали обычными»: поклонников удивило фото Агутина и Варум

https://static.news.ru/photo/e2d822c2-1ca6-11eb-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/avarum

Певец Леонид Агутин поделился снимком, на котором он запечатлён вместе со своей женой Анжеликой Варум. Поклонники отметили, что пара выглядит совсем «как обычные люди».

Артисты сфотографировались на свежем воздухе на фоне сбрасывающих листья деревьев. Подписчики отметили, что и муж, и жена одеты совсем неброско: тёмные куртки и чёрные вязаные шапки. Варум к тому же снялась без макияжа. Многие поклонники заявили, что смотреть на таких «земных» звёзд гораздо приятнее, чем на некоторых их коллег, которые выкладывают в сеть отретушированные фото.

«Домашние и уютные», «Настоящие», «Вы такие, как и мы», «Грязь к вам не липнет», «Не скрывать старость — это плюс», «Без фотошопа и тупых плясок» писали фолловеры.

Вы стали обычными людьми, а были звёзды! — отметила подписчица под ником katerinanurmukhametova.

52-летний Агутин и 51-летняя Варум в браке уже 20 лет.

Как писал NEWS.ru, 50-летний музыкант и певец Дмитрий Маликов поделился с подписчиками совместным фото со своим двухлетним сыном Марком, который в выходные вместе с отцом посадил дерево в саду.