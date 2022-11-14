«Была влюблена»: Лолита рассказала об отношении к Зеленскому Лолита призналась, что была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Новые русские сенсации» рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам артистки, она была влюблена в него как в продюсера. Лолита подчеркнула, что актерам не стоит заниматься политикой.

Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой, — заявила Милявская.

Также артистка высказала свое отношение к России. Она отметила, что готова разделить со страной все, что придется. По словам певицы, с 1987 года она «замужем за Россией». Лолита добавила, что страна дала ей все.

Милявская призвала россиян не критиковать тех, кто покинул страну. В частности, она попросила публику перестать травить уехавшую из России в Израиль Аллу Пугачёву.

Сама Лолита не раз теряла народную любовь. В частности, она лишилась поклонников после ухода из кабаре-дуэта «Академия», где блистала на сцене с Александром Цекало.