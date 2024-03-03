«Была не права». Хаматова лишила работы Козловского и Раппопорт?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова призналась, что была главной причиной лишения работы своих коллег Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Что об этом известно, какие условия выдвинула Хаматова для своего возвращения в Россию?

Как Хаматова оставила актеров без работы

Актриса рассказала о причинах «отмены» в России спектаклей с Козловским и Раппопорт в большом интервью Елизавете Осетинской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, проблемы у актеров начались после выступления в Лондоне.

«Это был благотворительный спектакль-читка для фонда Gift of Life в Лондоне. Мы собирали деньги на лекарства для детей в русских клиниках», — объяснила актриса.

Чулпан Хаматова рассказала, что стоять на одной сцене с ней для коллег было «токсично» и привело к негативным последствиям.

«Они оба без работы сидят, и Даня, и Ксения. После того как они встали со мной на одну сцену, даже с учетом того, что они собирали деньги на лекарства для русских детей. К сожалению, по ним „проехались“. Но они были готовы. Я миллион раз просила: ребята, пожалуйста, я не хочу вам [навредить]», — объяснила актриса.

Выступление по прозе Саши Черного «Несерьезные рассказы» прошло в Лондоне 15 января. Козловский после этих выступлений отправился дальше по Европе с собственным шоу FRANK.

Актриса уехала из России в марте 2022 года. Она заявила, что опасается уголовного преследования после того как подписала два открытых письма с осуждением СВО. Артистка переехала в Латвию, хотя ей предлагали вернуться в РФ.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Ой-ой, я была неправа, вы все правильно сделали“. Но я не хочу этого делать», — сказала она.

В интервью Осетинской, которое было записано 29 февраля в Париже, актриса заявила, что «правильно уехала».

Что за условия выдвинула Хаматова для возвращения в Россию

В ходе большого интервью Чулпан Хаматова рассказала, что не намерена добиваться успеха на Западе и не чувствует желания строить карьеру. Она призналась, что в России у нее развилась «избалованность, когда сама выбирала роли». При этом она готова вернуться, если в РФ будут выполнены определенные условия.

«Если я смогу говорить то, что я чувствую, и за это не последует никаких наказаний, у меня будут способы выражения своего недовольства или противостояния, из-за которых я не попаду в тюрьму, меня не убьют, не отравят и мои дети не пострадают», — заявила Хаматова.

По ее словам, это возможно только в случае если Россия «сменит политический курс».

Как ответили в России

Заявления Хаматовой не остались без внимания в России. Aif.ru отмечает, что в Риге у востребованной в России актрисы отношения с театром сложились плохо, латыши на ее выступления не пошли. Актер Станислав Садальский заявил изданию, что это неудивительно.

«Русский артист может играть только на русской сцене. Вдобавок никому они там не нужны потому, что своих хватает», — объявил Садальский, который предположил, что Чулпан «чахнет» за рубежом.

К условиям Хаматовой с раздражением отнесся актер Владимир Стеклов, который напомнил, что Россия дала ей славу и деньги.

«Она не имеет никакого права государству выставлять условия. Ее поступок говорит только об одном — о глупости и плохом воспитании. Какие ты хочешь там выставить условия? Ты можешь выставлять условия своим родственникам, но не Родине!», — заявил Стеклов изданию «Абзац».

В январе 2024 года глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минкультуры с призывом лишить Чулпан Хаматову звания Народного артиста России.

Читайте также:

Козловский уехал из России? Спектакль с Хаматовой, шоу на Кипре и в Берлине

Отъезд из РФ, критика СВО, дочь-патриотка: где сейчас Ксения Раппопорт

Чулпан Хаматова: как сейчас живет, возвращение в РФ, последние новости