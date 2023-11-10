«Была добытчицей»: актриса Ангарская рассказала о своем первом заработке Актриса Ангарская призналась, что заработала первые деньги в шестом классе

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Надежда Ангарская

Актриса, певица и телеведущая Надежда Ангарская рассказала NEWS.ru, что начинала работать певицей в ресторане, это было ее первое официальное трудоустройство. Однако в шестом-седьмом классе она за деньги участвовала в детских утренниках.

Я работала певицей в ресторане, кабак, кафе, как хотите называйте. Но вообще, наверное, в шестом где-то, в седьмом классе я участвовала в утренниках, за которые нам платили. А это были жесткие, жесткие 90-е, когда я домой приносила больше подарков, чем мои родители. То есть у меня был пакет, нам как-то дали подарки, там конфеты редкие, и еще какую-то денежку заплатили. Я прям была добытчицей, — призналась Ангарская.

Актриса рассказала, что примерно в этом же возрасте ходила с одноклассниками по квартирам на старый Новый год и колядовала.

Нам тоже дали денег богатые соседи. Я была такая счастливая, что конфеты, апельсины, чуть ли не колбасы нам высыпали в пакет. Еще денег дали, — добавила Ангарская.

Ранее суд обязал российского актера Павла Прилучного выплатить бывшей супруге Агате Муцениеце 26,5 тысячи рублей за судебные издержки по делу о выселении из московской квартиры. По данным Telegram-канала Mash, в апреле актриса лишила экс-супруга регистрации в их московской квартире, которая осталась ей после развода. Муцениеце потребовала компенсацию затрат на адвоката в 51 тысячу рублей. Суд удовлетворил ее иск частично.