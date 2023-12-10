«Был учителем»: Киркоров рассказал о первой встрече с Леонтьевым Киркоров: Леонтьев был и остается для меня учителем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube, что певец Валерий Леонтьев всегда был и остается для него учителем, а также старшим другом. По его словам, знакомство с артистом произошло в гримерке после мюзикла «Джордано».

Валерий Яковлевич для меня был учителем и остается [им] всегда по жизни. И моим другом старшим, — сказал Киркоров.

Он отметил, что Леонтьев при первой встрече похвалил его песню «Атлантида» и выразил удивление, почему она стала популярной. На это Киркоров ответил, что, возможно, она хорошо подошла ему.

Ранее народный артист РФ заявил, что думает о прекращении концертной деятельности. По словам артиста, он устал мотаться по городам и весям, однако не планирует полностью завершать карьеру.

Певец заявил, что ему интересны многие проекты на российском телевидении и театральная деятельность. Киркоров отметил, что долгое время только работал и жизнь мимо него буквально пролетела. В последние годы у него появились дети и личная жизнь, когда он «чуть-чуть ударил по тормозам».

До этого Киркоров поделился своими планами на новогодние праздники. Певец сообщил, что Новый год планирует отмечать дома. По его словам, он уже не первый год не работает в этот праздник. Он считает, что его нужно проводить вместе с семьей, мандаринами, любимыми фильмами и мультфильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».