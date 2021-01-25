Бузову заподозрили в пиаре на расставании с Давой ради нового клипа

https://static.news.ru/photo/ebb6ca5c-5f80-11eb-9098-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества.

Вышел клип как раз спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт почему-то насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров, сообщает Пятый канал. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным, с которым Ольга успела даже сочетаться браком на Мальдивах.

А «обман» ведущей «Дома-2» заключался, по мнению поклонников, в том, что никакой любви и не было, а был «контракт» ради раскрутки, который и предусматривал такой финал.

«Неужели это сценарий?», «Как вовремя они расстались! Прямо перед клипом! Насмешили...», «Хайпанули на вас просто. Всё по контракту», написали в комментариях пользователи.

Нашлись те, кто прямо объявил, что отписывается от Instagram Бузовой. Совсем юные поклонницы поющей ведущей всё же надеялись на стечение обстоятельств, но тоже не скрывали своего разочарования и возмущения.

Сама Ольга Бузова никак не прокомментировала происходящее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия, несмотря на разрыв с возлюбленным. Теледива появилась перед гостями в шикарном полупрозрачном платье, украшенном кристаллами Swarovski.