Бузову заподозрили в беременности

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Фанаты заподозрили Ольгу Бузову в беременности. Поводом стали опубликованные поющей ведущей фото и видео, где отчётливо видна её изменившаяся фигура.

Поклонники обратили внимание, что экс-ведущая «Дома-2» поправилась, и пришли к выводу, что Бузова беременна.

Особенно это стало видно по платью-комбинации с отдыха телеведущей в Испании. На снимке Бузова игриво опускает глаза, но внимание фанатов привлекает её заметно пополневшая фигура.

«Я одна заметила животик на этой фотке и в сторис?», «Беременна?», «Она точно беременна. Но если беременна, я рада за неё», приходят к выводу поклонники.

Однако, нашлись и те, кто сильно усомнился в беременности поющей ведущей. Пользователи пришли к выводу, что Бузова либо «немного переела», либо нарочно выпячивает живот.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая и певица Ольга Бузова ради нового шоу канала ТНТ решила полететь в Африку, где и пройдут съёмки. По информации журналистов, это собственный проект Бузовой с участием российских знаменитостей.