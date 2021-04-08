Бузову восхитила история любви самарчанки, потерявшей ноги

https://static.news.ru/photo/faf7d6f0-989c-11eb-a4c5-96000091f725_660.jpg Фото: progorodsamara.ru

Историю, полностью изменившую жизнь Надежды Паниной из Самары, рассказали на федеральном ТВ. О ней узнала вся Россия. Отважная женщина, потерявшая ноги после падения с 8-го этажа, ни о чём не жалеет и смотрит только вперёд. После тяжёлой травмы девушка впала в депрессию, но не сломалась. Её поддержал любящий муж, даже и не помышлявший оставить возлюбленную.

В эфире телеканала ТНТ пара раскрыла секрет своих отношений, выдержавших самые серьёзные испытания. Героиню и раньше звали на ТВ, но редакции изданий всегда получали отказ. В гримёрке перед записью передачи Надежда узнала, что сама Ольга Бузова восхищена её историей и находится под впечатлением. Панина поинтересовалась у персонала, какова Бузова в жизни — за кадром. В ответ услышала — такая же, как и на экране.

Я согласилась принять участие в шоу [«Бородина против Бузовой» на ТНТ], потому что сказали, что другая участница будет девушкой с ограниченными возможностями. Муж бросил её сразу после того, как она села в инвалидную коляску. И я хотела показать девушке, что на самом деле жизнь прекрасна и не стоит сдаваться, — цитирует «КП в Самаре» героиню.

Но не всё пошло по плану. Участница шоу, которую Надежда хотела подбодрить, не смогла приехать в студию. Организаторы шоу оплатили Паниной дорогу до Москвы и проживание в столице недалеко от места съёмок.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Ольга Бузова утверждает, что не в обиде на коллегу Ксению Собчак, которая довела её до слёз на церемонии вручения музыкальной премии «Жара» расспросами о бывшем возлюбленном. Звезда «Дома-2» заявила, что за 17 лет в шоу-бизнесе не перестала поражаться таким ситуациям, но научилась стойко их переносить.