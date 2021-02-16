Бузову посчитали недостойной лежать в могиле рядом с Михалковым

https://static.news.ru/photo/9d96256c-70eb-11eb-b404-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский художник Никас Сафронов высказался о предложении петербургского шоумена Стаса Борецкого организовать общее кладбище для знаменитостей. Сафронов уверен, что не все звёзды захотят лежать в соседних могилах.

Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич Михалков захочет быть похоронен рядом с [Ольгой] Бузовой. Это разные совершенные уровни. Это звезда «Дома-2». И есть звезды настоящие, как Василий Лановой или [Олег] Табаков, — рассказал художник в беседе с Пятым каналом.

Он предложил инициативу получше, пусть будет отдельное кладбище для звёзд шоу-бизнеса, где будут хоронить «Бузову и её там друзей». Сафронов уверен, что предложение Борецкого «абсурдное» и вызовет только лишние ссоры и скандалы ещё при жизни знаменитостей.

Художник напомнил, что в советском прошлом была чёткая градация: видных государственных деятелей хоронили в кремлёвской стене, а его коллег-художников на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище.

Как ранее писал NEWS.ru, почётный адвокат России Александр Островский пожаловался на режиссёра Никиту Михалкова в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ. Юрист заподозрил Михалкова в «нехороших делах», обвинив в злоупотреблении служебным положением.