Бузову обвинили в наигранности из-за падения в океан с гамака

https://static.news.ru/photo/af4b0762-5603-11eb-b03c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова попала под прицел недовольных фанатов, опубликовав видео, где она пытается забраться на гамак посреди океана. Телеведущая сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с бойфрендом Давидом Манукяном.

Чтобы порадовать поклонников новыми кадрами и сделать сексуальные снимки, Ольга попыталась забраться на гамак и принять томную позу. Но в результате не удержалась и плюхнулась в воду. В кадре Бузова от души смеётся сама над собой. Видео из сторис ведущей опубликовал Пятый канал.

Когда очень хотела секси фото, но что-то пошло не по плану. Отмечай своих неуклюжих подруг, — с юмором подписала ролик телезвезда.

Но видео вызвало двоякое отношение со стороны поклонников ведущей «Дома-2». Не все нашли его смешным. Пользователи увидели в ролике наигранность и постановку. Кого-то порядком смутили позы Бузовой. Но нашлись и те, кто принял сторону ведущей и поддержал её.

«Какая ужасная постановка, наигранность», «Фотка огонь», «Красива и прекрасна как всегда!!!», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова рассказала, что была расстроена нелестными отзывами о себе от Аллы Пугачёвой. Тем более, что никогда не была лично знакома с Примадонной.