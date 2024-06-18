Бузову не пустили в родную школу Руководство родной школы Бузовой отказало ей в проведении концерта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее не пустили с концертом в родную школу. По словам артистки, у нее не сложились отношения с директором. Вместе с тем знаменитость выразила надежду, что когда-нибудь ей удастся выступить в учреждении.

К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, — написала Бузова.

Известно, что Ольга Бузова окончила школу № 631 в Санкт-Петербурге в 2002 году. После этого знаменитость поступила на географический факультет СПбГУ.

Артистка также опубликовала свои фотографии с выпускного. Она призналась, что очень скучает по школе и хотела бы побывать в стенах учреждения снова.

На выпускной певица надела яркое платье с открытыми плечами и декольте, а белокурые волосы уложила в высокую прическу, каждый раз Ольга лучезарно улыбается в объектив. На снимке, где Бузова совсем недавно стала школьницей, она сидит за партой и смотрит на фотографа строгим взглядом. Как отметила сама исполнительница, тогда она еще даже не догадывалась, какой интересный путь ей предстоит.