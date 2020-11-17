Бузовой стало плохо на тренировке шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/0495a1f6-28cc-11eb-ab68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова почувствовала себя плохо на тренировке проекта «Ледниковый период». В последнее время знаменитость проводит много времени на катке.

На представленных кадрах отчётливо видно, что исполнительница лежит на льду, а рядом с ней стоит её партнёр по шоу Дмитрий Соловьёв. Он советует Бузовой подняться, чтобы не простыть. Вскоре после этого звезду удалось посадить на стул.

Как уточняет портал Super.ru, Бузова участвует в шоу с выбитым ребром. Так, у певицы образовалась трещина в грудной клетке — сказались большие физические нагрузки. При этом артистка уже в ближайшее время может покинуть проект.

В последней программе Бузова и Соловьёв получили низкие баллы и были номинированы на выбывание. Пара каталась в образах героев фильма-катастрофы «Экипаж» и получила 11,7 балла.

Ранее NEWS.ru писал, что комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление Бузовой и Соловьёва на проекте «Ледниковый период».