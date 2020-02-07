https://static.news.ru/photo/3801d322-496e-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова во время личной беседы с модельером Жан-Полем Готье призналась, что никогда не училась пению и танцам.

Так она ответила на реплику модельера, что он никогда не брал уроки рисования для создания своих эскизов.

Я никогда не училась пению и танцам. У меня были другие занятия в юности, но сейчас я этому учусь во время своих гастрольных туров по стране. Пению, танцам, концертной деятельности… Поэтому я и говорю своим подписчикам, что важно обучаться чему-то всю жизнь, — сказала Бузова.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий и шоумен, комментируя недавние высказывания модельера Жан-Поля Готье о некрасивости мужчин в России, заявил, что мужская красота не ограничивается внешними данными.