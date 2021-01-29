Бузова высказалась о своём расставании с Манукяном на шоу Урганта

https://static.news.ru/photo/76cd9858-62a3-11eb-951f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ольга Бузова высказалась о расставании с Давидом Манукяном в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. Телеведущая рассказывала о том, как шикарно отметила юбилей.

Но хозяина шоу Ивана Урганта больше интересовала личная жизнь ведущей главной телестройки страны. Он попросил Бузову рассказать поподробнее, как она решилась на такой шаг — «расстаться навсегда».

В ответ Ольга с дрожью в голосе заявила, что не готова сейчас говорить об этом. И вместо подробностей спела фрагмент песни Пугачёвой «сильная женщина плачет у окна».

Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия? — не удержался от колкости Ургант.

Роман Бузовой и блогера Манукяна считался идеальным. Они демонстрировали на публике нежные чувства к друг другу, делали дорогие подарки и устраивали романтические свидания в стиле «Дома-2».

Но буквально накануне своего юбилея телеведущая объявила о разрыве с блогером, обвинив его во всех смертных грехах. Бузова поведала, что Манукян не раз поднимал на неё руку и даже «плевал в лицо». Интересно, что накануне скандального разрыва пара сыграла свадьбу на Мальдивах, которую Дава воспринял вполне серьёзно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак высмеяла видео, которое её коллега по цеху Ольга Бузова записала после расставания со своим женихом Давидом Манукяном. Пародийный ролик, посвящённый переживаниям Бузовой, вошёл в выпуск программы «Осторожно, новости».