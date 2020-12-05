Бузова в образе Малефисенты привлекла внимание жюри «Ледникового периода»

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Певица Ольга Бузова в образе Малефисенты привлекла внимание жюри шоу «Ледниковый период». Так, выступление артистки особенно похвалила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Примечательно, что в ходе своего выступления Бузова примерила рога и роскошные крылья. Партнёр певицы Дмитрий Соловьёв помогал ей делать эффектные поддержки.

Это лучшее катание. Я хочу сказать, что нужно ещё поработать над катанием, Дим. Потому что поддержки есть, но нет никаких связующих элементов, — отметила Тарасова.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова опубликовала видео со съёмок одного из праздничных новогодних шоу. Поющая ведущая в этом году стала самой востребованной артисткой в самых разных проектах.

Ольга запечатлела необычайно красивое вечернее платье ультрамаринового цвета в пайетках, в котором она появилась на одной из съёмочных площадок для новогоднего «огонька».