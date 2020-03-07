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Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что восхищается женой своего старшего сына. По её словам, на долю невестки выпало уже немало испытаний.

У неё мама тяжело болела раком, и в ночь, когда родился наш второй внук, родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала, что её мама умерла, — рассказала Малышева в...