Российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась менее популярной в России, чем шведская экоактивистка Грета Тунберг и американская певица Билли Айлиш.
Рейтинг самых популярных девушек в РФ составил Google. Первую строчку занимает Тунберг. На втором месте оказалась Айлиш, а замыкает топ-3 ведущая блога в Instagram Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка.
Бузова в рейтинге заняла седьмое место, уступив также Ким Кардашьян, Яне Кошкиной и Кайли Дженнер,
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Лера Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.
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