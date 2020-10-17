Бузова установила рекорд России по числу подписчиков

https://static.news.ru/photo/e62e660e-1060-11eb-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Певицу Ольгу Бузову внесли в Книгу рекордов России за самое большое количество подписчиков в Instagram и признали самой влиятельной девушкой в соцсети. Ранее она проигрывала только знаменитому борцу Хабибу Нурмагомедову. Сейчас на его страницу подписаны 21,8 млн человек, а у Бузовой — 22 млн подписчиков.

Только что я получила аж два сертификата от Книги рекордов! Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ. А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram, — написала в своём посте Бузова.

Певица поблагодарила своих подписчиков за поддержку, любовь и искренность, подчеркнув, что все они — её самая большая семья. Пост она сопроводила фотографиями с главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко и рекордсменом Guinness World Records, экспертом Андреем Лобковым.

Аккаунт 34-летней певицы в Instagram закрытый, чтобы видеть все её фото и публикации, необходимо подписаться. По неофициальным данным, за один рекламный пост в Instagram Бузова берёт до 500 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, новый видеоролик Ольги Бузовой на песню «Ненормальный вайб» подвергся критике пользователей. За день клип не набрал и 22 тысяч просмотров, хотя премьеры ведущей телестройки всегда привлекают большое внимание. Многие поклонники так и не поняли, что это не клип, а mood video, то есть передающий настроение ролик. Поклонники оценили его как «малобюджетный» и «не в стиле Ольги». В адрес поющей ведущей посыпались упрёки и советы оставить уже сцену.