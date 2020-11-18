Бузова урезала свой гонорар на миллион рублей

https://static.news.ru/photo/8b59d8f8-2997-11eb-afa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие на новогодних кооперативах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее.

Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придется ей выплатить три миллиона рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале обратился с советом к певице Ольге Бузовой. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram бойцу Хабибу Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявлением о завершении карьеры. По его словам, после боя у спортсмена в соцсети число подписчиков увеличилось до 24,4 млн. У Бузовой же — 22,1 млн. То есть получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру, пошутил шоумен.

Накануне певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать съёмки новогодних шоу на телевидении. Свой демарш он объяснил тем, что российские артисты из-за пандемии коронавируса остались без новогодних концертов. При этом, по его словам, уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались без средств к существованию, писал NEWS.ru.