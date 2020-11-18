Бузова урезала свой гонорар на миллион рублей

Певица Ольга Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие на новогодних кооперативах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее.
Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придется ей выплатить три миллиона рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске,
Ранее телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале обратился с советом к певице Ольге Бузовой. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram бойцу Хабибу Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявлением о завершении карьеры. По его словам, после боя у спортсмена в соцсети число подписчиков увеличилось до 24,4 млн. У Бузовой же — 22,1 млн. То есть получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру, пошутил шоумен.
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