Бузова упрекнула бывшего мужа, что он «кормится» за счёт её фамилии

Ольга Бузова высказалась в адрес бывшего мужа и других бывших кавалеров, что они «кормятся» за счёт её фамилии. Поводом стал блог, который сейчас активно ведёт экс-супруг телеведущей Дмитрий Тарасов, сообщает «Антенна-Телесемь».

По словам поющей ведущей, она давно не следит за блогом бывшего мужа, а вот он часто смотрит её фотографии и вспоминает бывшую жену.

Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их, — пояснила Бузова.

Ведущая пожалела нынешнюю жену Тарасова. Она заявила, что футболист постоянно мониторит её социальные сети, чтобы пиариться на громком имени телезвезды. При этом Бузова не понимает, как можно было лицемерить и упрекать её в своё время за ведение блога, когда Тарасов сейчас именно этим и занимается. По мнению ведущей, спортсмен занимается этим из-за недостатка денег.

Все бывшие кормятся за счёт моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть, — сделала вывод поющая ведущая.

Тарасов на самом деле сейчас активно раскручивает свой блог, рассказывая о личном. Бузова уверена, что их брак с футболистом разрушила жизнь в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пользователи иронизируют над футболистом Дмитрием Тарасовым за намерение вести блог о семейных ценностях и воспитании детей. Трижды женатый спортсмен ещё раз подтвердил свои планы, написав об этом в Instagram.