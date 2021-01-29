Бузова уехала в оздоровительный центр на реабилитацию после разрыва с Давой

https://static.news.ru/photo/6946d96c-62ec-11eb-a947-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова после расставания с исполнителем Давидом Манукяном, больше известным как Дава, отправилась восстанавливаться в оздоровительный центр.

Раз в год, в апреле обычно, я делаю обследование — полный чек-ап организма. Так получилось, что в январе такой стресс, что я просто поняла в какой-то момент: это мне необходимо, — рассказала исполнительница.

Курс всех обследований и процедур, которые предстоит пройти Бузовой, стоит 50 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в оздоровительном центре у ведущей первым делом измерили параметры тела: вес, объём воды, жира и мышечной массы. Перед этой процедурой Бузова волновалась, что сильно похудела. Специалисты центра подтвердили — у певицы недовес в 11 килограммов.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.

Между тем поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества. Вышел клип спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным, писал NEWS.ru.