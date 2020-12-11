Бузова сообщила об отмене грандиозного шоу из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/1a417f76-3bd1-11eb-91f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая и певица Ольга Бузова несколько месяцев готовила масштабный концерт, но его пришлось отменить из-за коронавируса. Она совершенно не жалеет об этом, ведь жизни поклонников и сотрудников для неё гораздо важнее.

Ольга призналась, что планы на 2020 год были грандиозными, но из-за эпидемиологической ситуации певице пришлось подстраиваться под ситуацию. Что касается следующего года, то артистка собирается смотреть по обстоятельствам.

Я не могу рисковать здоровьем своих поклонников, своих людей, поэтому я отказалась от больших концертов. В этом году должно было состояться масштабное шоу, к которому я готовилась, учила хореографию. Выставляла в сторис видео с репетиций, если помните. Три месяца активной подготовки... Теперь придётся всё учить заново, естественно, ведь столько времени прошло, — призналась Бузова в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению певицы, унывать из-за отмены концертов не стоит, ведь в период пандемии есть масса других способов заработать. Бузова призналась, что работает над несколькими проектами. Планов у девушки много, она собирается «расти, развиваться, радовать себя, своих людей, любить, наслаждаться каждой минутой жизни».

На днях Бузова, которая с нетерпением ждёт новогодний праздник, решила «приблизить» его необычным образом. Поющая ведущая организовала фотосессию в зефирно-розовом платье в блёстках с глубоким декольте. Снималась ведущая «Дома-2» на фоне новогодних интерьеров, на котором её платье с пышной юбкой мини выглядело просто кукольным, сообщал NEWS.ru.