Бузова снова стала блондинкой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своём Instagram показала новый образ — она снова перекрасилась в блондинку. Она окрестила смену имиджа «возвращением к истокам».

Вот она я! И моё возвращение в блонд — к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ. У меня начинается новый этап жизни. Скоро вы всё узнаете из моих уст. Как я вам в моём родном блонде? — написала телеведущая.

Она заинтриговала фанатов словами о «новом шоу, новых возможностях и перспективах». Решение Бузовой вернуться к своему родному цвету поддержали не только её поклонники, но и другие звёзды. Так в комментариях отметилась Марина Федункив, а также сестра певицы Анна.

Сейчас у Ольги очень длинные светлые волосы. Она сняла Stories, в котором позирует в чёрном купальнике и плаще, высоких сапогах и на каблуках.

Ранее пиар-директор и друг телеведущей и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о том, как она переживала депрессию. По его словам, девушка чуть не покончила с собой, но смогла преодолеть суицидальные мысли.