Бузова сменила прическу и рассказала о расставании Бузова решилась сделать каре, не расставаясь с парнем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала снимок, на котором предстала с новой прической. По словам артистки, она решилась сделать каре, не расставаясь предварительно с молодым человеком. Бузова отметила, что легко согласилась остричь длинные волосы.

Кстати, я легко решилась на каре и даже не нужно было ни с кем расставаться, — пояснила Бузова в подписи к снимку.





Ранее Бузова неожиданно обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. 38-летняя звезда со сцены поблагодарила женщину за то, что она вырастила такого классного мужа для нее, но не назвала имен. Певица также назвала свекровь хорошей мамой и подчеркнула, что ее «еда самого лучшего вкуса».

Бузова ранее сообщала, что полюбила одиночество. Артистка объяснила, что только наедине с собой у нее есть возможность посвятить время любимым занятиям, в число которых входят баня, массаж и чтение книг. Бузова отметила, что если рядом находятся посторонние люди, она всегда думает о них больше, чем о себе. Певица добавила, что любит уезжать за город, чтобы отвлекаться от суеты и «дышать свежим воздухом».