Бузова считает Ивлееву своей фанаткой

https://static.news.ru/photo/4789d550-48dd-11eb-a503-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Певица Ольга Бузова считает Анастасию Ивлееву своей поклонницей. Бывшая участница «Дома-2» не верит, что блогер нелестно высказывается о ней в своих эфирах.

Как отметила артистка, она не смогла своими глазами увидеть доказательства, поскольку была заблокирована во всех соцсетях Ивлеевой.

Ивлеева — моя поклонница. Она и танцует под мои песни, мне ведь подписчики присылают. Но она меня заблокировала везде, я не могу этого посмотреть, — рассказала Бузова в эфире шоу Peopletalk TV.

Ранее сообщалось, что во время карантина Ивлеева часто негативно высказывалась об Ольге Бузовой. Певица была удивлена, услышав, что она про неё говорит гадости. Тогда Бузова попыталась зайти в социальные сети к Насте Ивлеевой и увидеть это лично, но в итоге выяснила, что та её заблокировала.

NEWS.ru писал о том, что певица и ведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о том, что сейчас занята подготовкой некоего сюрприза вместе со своей коллегой теледоктором Еленой Малышевой. У её поклонников этот союз вызвал недоумение, однако тандему они обрадовались и уже с нетерпением ждут результатов их работы.