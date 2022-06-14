Бузова решила уехать из России Бузова сообщила, что покидает Россию на время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова предупредила своих поклонников об отъезде из России. В своем Telegram-канале она написала, что покинет страну на полтора месяца.

Бузова призналась, что чувствует вину из-за заброшенного канала, но оправдала это плотным графиком. Все силы певицы были направлены на шоу «Вот она Я!», которое прошло в начале месяца в «Крокус Сити Холле».

Мои хорошие, я немного вас тут забросила... Все отдала своему шоу... У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом... (я улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп, — написала артистка.

Бузова не сообщила, куда отправляется. Некоторые фанаты предполагают, что певица едет в Африку для съемок нового сезона популярного шоу «Звезды в Африке», в котором она уже принимала участие. Вместе с Галустяном они были ведущими данной программы.

Ранее стало известно, что юрист Алексей Алешкин призвал знаменитостей не критиковать Ольгу Бузову за спектакль «Чудесный грузин» во МХАТе. Мужчина пожелал певице успехов в творчестве и посоветовал не обращать внимания на критику остальных людей.