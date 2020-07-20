Бузова решила снова стать блондинкой на фоне слухов о расставании

Ольга Бузова решила снова стать блондинкой, в связи с чем обратилась за советом к подписчикам. Ведущая телестройки давно перекрасилась в тёмный цвет, но признаётся, что в душе она всё та же блондинка.
Для наглядности поющая ведущая «Дома-2» примерила пару париков платинового оттенка: каре с густой чёлкой и с длинными локонами.
Может, обратно в блонд? — задалась вопросом Ольга.
Интересно, что первой откликнулась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Он написала в комментариях, что давно ждёт «обратного» преображения Бузовой. Часть поклонников телеведущей также согласились, что Ольге пора стать блондинкой. Другие попросили Бузову остаться в брюнетках. «Тебе идёт любой, но брюнеткой ярче», польстили ведущей фанаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова, возможно, рассталась с рэпером Давидом Манукяном, также известным как Дава. Такое предположение сделали поклонники звёзд.
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