Бузова решила снова стать блондинкой на фоне слухов о расставании

https://static.news.ru/photo/fcfc2082-c985-11ea-a40f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ольга Бузова решила снова стать блондинкой, в связи с чем обратилась за советом к подписчикам. Ведущая телестройки давно перекрасилась в тёмный цвет, но признаётся, что в душе она всё та же блондинка.

Для наглядности поющая ведущая «Дома-2» примерила пару париков платинового оттенка: каре с густой чёлкой и с длинными локонами.

Может, обратно в блонд? — задалась вопросом Ольга.

Интересно, что первой откликнулась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Он написала в комментариях, что давно ждёт «обратного» преображения Бузовой. Часть поклонников телеведущей также согласились, что Ольге пора стать блондинкой. Другие попросили Бузову остаться в брюнетках. «Тебе идёт любой, но брюнеткой ярче», польстили ведущей фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова, возможно, рассталась с рэпером Давидом Манукяном, также известным как Дава. Такое предположение сделали поклонники звёзд.