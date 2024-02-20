Бузова разрыдалась после предсказания экстрасенса Экстрасенс предсказала Бузовой рождение дочери через два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась во время съемок нового телешоу «Это нормально?» после предсказания экстрасенса Лины Джебисашвили о скором рождении дочери. На вопрос Бузовой о том, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что ей стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла певице знакомство с новым возлюбленным.

Я вижу через два года тебя с ребенком. Год повпахивай еще, а затем расслабься и утони в его объятиях, — подчеркнула Джебисашвили.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез. Певица несколько раз переспросила экстрасенса, точно ли она будет любимой и родит первенца. Она также призналась, что верит в любовь, но уже «устала ждать».

Ранее Бузова сообщила, что новое шоу «Это нормально?», которое она ведет на канале ТНТ вместе с Дмитрием Дибровым, было придумано за ночь. По ее словам, идея зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке» после того, как они с продюсером проекта Ликой Бланк обсудили поведение одного из сотрудников.

По ее словам, они с Дибровым после съемок часто спорят на темы, которые обсуждались в программе. Бузова также призналась, что не всегда понимает, что говорит соведущий на съемках.



До этого музыкальный критик Евгений Бабичев назвал страшным сном предположение об отъезде Бузовой из России. По его словам, певица ассоциируется только с нашей страной и никому на Западе не нужна. По его словам, артистка является талантливейшим человеком, однако за рубежом достаточно своих знаменитостей.