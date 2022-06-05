Бузова разрыдалась и встала на колени во время концерта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Ольга Бузова разрыдалась и встала на колени перед зрителями во время сольного концерта в «Крокус Сити Холле». Звезда сумела удивить поклонников новыми талантами и растрогать искренним отношением к ним, сообщает Пятый канал.

Концерт «Вот она я», в который по словам ведущей, она вложила 50 млн рублей, должен был состояться ещё 28 октября прошлого года. Но он был перенесён из-за ограничений по коронавирусу. Паузу поющая ведущая использовала для того, чтобы более детально проработать и украсить концертную программу. В течение года она брала уроки танца на пилоне, полученные навыки Ольга продемонстрировала публике во время исполнения хита «Без дел».

Также Бузова сыграла на фортепиано, уроки игры на котором она также брала у педагога в течение года. Ведущая исполнила свою известную песню «Мало половин».

Концертный зал «Крокуса» был заполнен до отказа. В числе зрителей были замечены Виктория Боня, Митя Фомин, Анна Калашникова и другие медийные личности. В конце концерта звезда разрыдалась от нахлынувших чувств.

Я впервые за долгое время почувствовала себя живой — только сейчас, только на этой сцене! Всё, что я делаю — только ради вас. И хочу сказать вам — спасибо! — заявила, выйдя на поклон, звезда.

После этих слов она встала на колени перед публикой, зрители, в свою очередь, поднялись с мест и приветствовали артистку долгими овациями.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова дали совместную конференцию, организованную телеканалом «Матч ТВ». Губерниев подарил цветы Бузовой, с которой у него был конфликт во время чемпионата Европы по футболу, и попросил не обижаться на свои слова.