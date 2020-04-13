Бузова разозлила подписчиков купанием в ванне с лапшой

https://static.news.ru/photo/8d1778be-7d5b-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, на которой исполнительница купается в ванне, наполненной лапшой быстрого приготовления. Этот жест звезды разозлил её подписчиков, которые оказались возмущены таким бессмысленным переводом продуктов питания на фоне пандемии коронавируса.

Купания в ванне с лапшой для Бузовой стали частью челленджа, в котором она противостояла блогеру Гусейну Гасанову. После испытаний с отрезанием волос, поджиганием дорогой одежды и уборки лестничной клетки в откровенном виде настало время экспериментов с едой.

На кадрах видно, как Бузова плещется в лапше, размазывает её по телу и смеётся. Также певица постоянно говорит о неприятных ощущениях от процесса.

Грудь появляется с возрастом, а мозг нет. Купаться в еде, когда многим нечего есть, — передаёт Life слова одного из возмущённых подписчиков звезды.

Как ранее писал NEWS.ru, самоизоляция неожиданно обернулась для певицы Ольги Бузовой новой причёской. Вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном артистка увлеклась игрой «Слабо».