Бузова рассказала об оргазмах во время озвучки фильма «Дождь из мужчин»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на премьере французской комедии «Дождь из мужчин» в кинотеатре «Октябрь» рассказала о том, как озвучивала главную героиню картины во время интимных сцен, сопровождающихся оргазмами, пишет maximonline.ru. Она призналась, что глубоко вжилась в образ француженки, с которой у них «много общего».

Да, у меня были оргазмы. И их было много. В этот момент, когда я озвучивала главную героиню Ирис, она испытывала удовольствие. Естественно, как актриса, я передавала это удовольствие своим голосом. Надеюсь, это было натурально, — сообщила Бузова.

Бузова призналась, что после расставания с блогером Давидом Манукяном в 2021 году она посвятила свою жизнь работе и не встречалась с мужчинами. Певица подчеркнула, что не намерена вести беспорядочную половую жизнь, как героиня фильма, потому что ждет настоящей любви.

Для меня самое главное — любовь. Любовь — это намного больше, глубже, — пояснила певица.

Ранее Бузова назвала самым дорогим подарком время. Она призналась, что порой жертвует процедурами красоты и даже сном, чтобы провести время с приятным ее сердцу человеком.

Бузова добавила, что с удовольствием принимает ухаживания, и отметила, что является настоящим романтиком, любит подарки и красивые поступки. Она также призналась, что с радостью ходит на свидания, и поблагодарила мужчин, которые оказывают ей знаки внимания.