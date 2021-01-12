Бузова рассказала о странном «конфликте» с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/cae6b316-5529-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Ольга Бузова рассказала, что была расстроена нелестными отзывами о себе от Аллы Пугачёвой. Тем более, что никогда не была лично знакома с Примадонной.

Речь идёт об информации, которая появилась в Сети в конце прошлого года. По слухам, Пугачёва якобы запретила приглашать Бузову на новогодние огоньки. Тогда для ведущей «Дома-2» новость стала просто шоком.

Я уже сталкивалась с таким отношением к себе, и в тот момент у меня была микромысль, что это правда. Но я ни за что не поверю, что это сказала Алла Борисовна, пока лично не услышу этих слов от неё, — рассказала Бузова в эфире радиостанции KP.RU.

Почти сразу, говорит теледива, она поняла, что это фейк. Но для неё всё равно остаётся большой мечтой познакомиться с Пугачёвой лично. По словам телеведущей, без Примадонны «не было бы современной эстрады».

Я очень бы хотела встретиться Аллой Борисовной, но навязываться не хочу, — добавила Ольга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Бородина отреагировала на вопрос одной из своих подписчиц в социальной сети. Так, девушка предположила, что светская львица отдыхает на Мальдивах на одном острове со своей коллегой Ольгой Бузовой.